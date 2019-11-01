Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi

01.11.2019 18:39

Konya'da bir apartmanın girişinde terk edilmiş ikiz bebek ile 2 yaşında bir çocuk bulundu.

Merkez Karatay ilçesine bağlı, çoğunlukla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı Şükran Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında, altlarına karton serilmiş halde ikiz bebekler ile bir kız çocuğu bulundu. Terk edilen bebekler ile çocuğu gören apartman sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen sağlık görevlileri, biri kız olan ikizler ile çocuğun üzerini ve alt bezlerini değiştirdi. Kız çocuğunun 2 yaşlarında, ikizlerin ise 1,5 aylık olduğu belirlendi.

POLİS AİLEYİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Üşüdükleri ve aç oldukları gözlenen bebekler ve çocuk, ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Mama yedirilen ikizler ile kız çocuğunun Suriye uyruklu olduğunu değerlendiren polis, terk eden aileyi bulmak için çalışma başlattı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Konya'da bir apartmanın giriş katına terk edilmiş olarak bulunduktan sonra Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde tedaviye alınan ikiz bebekler ile kız çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Asistan Doktor Ayşegül Yücel şunları söyledi:

"Çocuklar genelde Suriyeli vatandaşların yaşadığı bölgede terk edilmiş halde bulunmuş. Geldiklerinde sağlık durumlarıyla ilgili bir problem yoktu. Ancak bakımsız olduklarını gözlemledik. Vücut ısıları düşmüştü. Kıyafetlerini değiştirip, beslemelerini sağladık. İlk muayenelerini gerçekleştirdik. Herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık" dedi.

Hastane personelinin Zeynep, Elif ve İbrahim isimlerini koyduğu bebekler ve kız çocuğunun durumu hakkında Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de hastaneye gelerek bilgi aldı.

Kaynak: DHA