Yok böyle bir acı
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Yok böyle bir acı

Yok böyle bir acı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tayini çıktığı için 20 gün önce Şanlıurfa'dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelen polis memurunun 5 yaşındaki oğlu Emre, evlerini su basması sebebiyle kayboldu.

Tayini çıktığı için 20 gün önce Şanlıurfa'dan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gelen polis memurunun 5 yaşındaki oğlu Emre, evlerini su basması sebebiyle kayboldu. Diğer torunu kucağında, gözyaşlarıyla Emre'yi bekleyen anneanne ise "Bir umut bekliyorum. Hem de torunumla bekliyorum, belki ağabeyinin kokusunu alır" dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 gün önce yağmur sonrasında Ezine Çayı'nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken, AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, sağlık, güvenlik güçlerinin ve belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları sürüyor. Sokakların göle döndüğü Bozkurt'ta sel sularına gömülen binalarda mahsur kalanlar da helikopter ve vinç yardımıyla kurtarılıyor.

Bozkurt'a 20 günce gelmişti

Tayini çıktığı için 20 gün önce Şanlıurfa'dan Bozkurt ilçesine polis memuru Özgür Bulut'un ailesiyle yaşadığı evi de sel sebebiyle su bastı. Sel sırasında evde bulunan Özgür Bulut'un eşi Ümmü Gülsüm, 3 çocuğu ve annesi de, eve birden gelen su ile neye uğradıklarını şaşırdı. Su dolu evin içinde çocuklarını kurtarmaya çalışan Ümmü Gülsüm Bulut ise 2 çocuğunu sudan çıkarırken, 5 yaşındaki oğlu Kudret Emre Bulut'u çıkaramadı. Suyun içinde dalan anne, buzdolabının kendisine çarpmasıyla Emre'yi kurtaramadı.

"Buzdolabının bana çarpmasıyla yavrum elimden kaydı"

Kaybolan Emre Bulut için arama çalışmaları başlatılırken, ailenin ise acı bekleyişi sürüyor. Ayakta durmakta bile zorlanan anne Bulut, "Camlar üzerimize patladı. Ağaçlar, araba, eşyalar devrildi. Buzdolabının bana çarpmasıyla yavrum elimden kaydı. Eşyaların altına kaldı. Kurtaramadım onu. Daldım daldım yavrumu kurtaramadım. Dua edin yavrumu bulalım. Ölü ya da diri yavrumu istiyorum" dedi.

"Belki ağabeyinin kokusunu alır"

Torunun kayıp ihbarını alır almaz Adıyaman'dan Kastamonu'ya gelen anneanne Zekiye Ekici ise kucağına aldığı diğer torunu ile sahilde Emre'den gelecek iyi bir haberi bekliyor. Sahilde ekiplerin arama çalışmalarını izleyen gözü yaşlı anneanne, "5 yaşındaki torunum yok. Sel sularına kapıldı. Damadım 20 gün önce Bozkurt'a göreve geldi. Ev kuruyorlardı. Yeni göreve gelmişti. Ben burada yoktum, biz gece geldik. Yaşadıkları binada su 4. kata kadar çıkmış. Odalar su dolmuş, kızım diğer torunumu çıkarmış, sonra kayınvalidesine vermiş. Sonra tekrar suya dalmış diğer torunumu çıkarmaya çalışmış ama buzdolabı üstüne devrilmiş. Bekliyorum, inşallah gelecek. Çıkarın onu. Bir umut belki biri bir şey söyler diye bekliyorum. 'Bulduk' derler diye bekliyorum. Hem de torunumla bekliyorum belki ağabeyinin kokusunu alır" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Yok böyle bir acı
Yok böyle bir acı
Yok böyle bir acı
Yok böyle bir acı
Yok böyle bir acı
Yok böyle bir acı
Yok böyle bir acı
Yok böyle bir acı
Yok böyle bir acı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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