Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı

17.08.2019 18:25

Sağanak yağış İstanbul genelinde etkili olmaya devam ediyor. Metrekareye ortalama 30-40 kilogram yağışın düştüğü İstanbul'da birçok noktayı su bastı.Yağışın etkili olduğu metro durakları ve metrobüs yolları adeta göle döndü. Toplu ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor.

Su basan alanlardan biri de Üsküdar Altunizade'de bulunan Metro İstasyonu oldu. Haberler.com'un çektiği görüntülerde tavan ve duvardaki fayanslardan bardaktan boşalırcasına yağmur sularının akması vatandaşları şaşkına çevirdi.

2 BİN 148 PERSONEL GÖREVDE

İBB, sel baskınları ve su birikintilerinin yaşandığı bölgelere İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik ve Zabıtaya bağlı 2 bin 148 personel 645 araç ve iş makinesi ile müdahale ediyor.

Eminönü, Fatih, Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy bölgelerinde meydana gelen su baskınları ve göllenmelere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Beyaz Masa 153'e gelen 2 bin 414 ihbar da İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü yerinde çözüm ekipleri tarafından inceleniyor.

EN ÇOK SORUN YAŞANAN BÖLGELER

Sağanak nedeniyle en çok problemin yaşandığı noktalar ise şu şekilde sıralandı:

"Sahil yolu Kazlıçeşme, sahil yolu Samatya, sahil yolu Yenikapı, Unkapanı alt geçidi, Aksaray alt geçidi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı alt geçidi, Saraçhane alt geçidi ve Fevzipaşa Caddesi, Kumkapı alt geçidi, Kabataş tramvay yolu, Eminönü meydan ve alt geçidi, D100 Kazlıçeşme, Üsküdar meydan ve sahil yolu, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Önü, Çengelköy sahil yolu."