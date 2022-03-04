Yoğun kar yağışı sera ve ağıllarda hasar oluşturdu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Acıpayam ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. İlçede kapalı alanda sera ve ağıllarda çökme sonucunda hayvan ölümlerinin olduğu, hasar tespiti için Acıpayam İlçe Tarım yetkililerinin saha çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Denizli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Acıpayam ilçesinde olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Darıveren Mahallesi'nde kapalı alana kurulu olan yaklaşık 40 bin metrekare sera kar nedeniyle tamamen yıkıldı. Karanfil yetiştiricisi Kadir Hüseyin Okyay'ın da arasında olduğu 9 bin metrekarelik sera dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle serada çökme meydana geldi. Serada yeni sezon ekimleri için hazırlık aşamasında olduğunu belirten Okyay, "Tarım ve Orman Bakanlığı Acıpayam İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler inceleme yaptı. Acıpayamlı üreticiler olarak uzun yıllardan bu yana kuraklıkla pençeleşen bölgemize bu yıl gerçekleşen kar yağışlarına çok sevindik. Hele ki dün başlayan sulu kar yağışı bizi daha da çok sevindirdi. Ancak sabah seramızın kurulu olduğu yere kontrol amaçlı geldiğimizde gördüğümüz manzara karşısında biz de yıkıldık. Kısa süreli yaşadığımız üzüntünün ardından devletimize olan güvenimizden dolayı zorlukların üstesinden rahatlıkla gelebileceğimizi biliyoruz. Geçen yıl bu serada ürettiğimiz karanfillerin tamamını çiçeğin dünyadaki merkezi halindeki Hollanda'ya ihraç ederek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya çalıştık. Bu yıl başımıza böyle bir olumsuzluk geldi. Bazı olumsuz hadiseler yaşanabiliyor ancak biz kar yağışına hasrettik, yeter ki bereket olsun" dedi.

Öte yandan, ilçe merkezine bağlı bazı mahallelerde de çoban ağıllarının çökmesinden kaynaklı hayvan ölümlerinin olduğu ve hasar tespiti için Acıpayam İlçe Tarım yetkililerinin saha çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ