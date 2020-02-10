: Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullar tatil edildi

10.02.2020 21:37 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:12

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Kayseri, Muş, Bolu, Bingöl, Kahramanmaraş, Şırnak, Batman, Siirt, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Van, Erzurum ve Bitlis'te okullar tatil edildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, yoğun kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle 11 Şubat Salı günü de il genelindeki tüm okulları tatil etti.

Aynı gerekçeyle pazartesi gününün tatil edilmesinin ardından bugün akşam saatlerinde Valilikten yapılan açıklama ile Salı gününün de tatil olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda Gümüşhane'de beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Gümüşhane genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 11 Şubat Salı günü bir gün süre ile tatil edildiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Valilik, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların da dikkatli olmalarının büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

ERZURUM

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6'sında taşımalı olmak üzere 20 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman, Şenkaya, Hınıs ve Karaçoban'da olumsuz hava koşulları, soğuk ve buzlanma nedeniyle tüm okulların 11 Şubat Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada Oltu, İspir, Olur, Pazaryolu, Tortum ve Uzundere ilçelerinde de taşımalı eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli olacağı açıklandı.

KAYSERİ

Kayseri'nin 6 ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden yapılan saçıklamaya göre Kayseri'nin Bünyan, Yahyalı, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Sarız ve Akkışla ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 11 Şubat Salı günütatil edildi.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde okullar, yarın için tatil edildi.

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada Muş il ve ilçe merkezleri hariç okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi ve tipi nedenleriyle; İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 11 Şubat 2020 Salı günü Muş İl merkezine bağlı köylerde (il merkezi hariç), Bulanık İlçesine bağlı köylerde (Bulanık merkez hariç), Malazgirt İlçesine bağlı köylerde (Malazgirt merkez hariç), Varto İlçe Merkezi ve bağlı köylerde, Korkut İlçesi taşımalı eğitim yapan köylerde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine; ayrıca bahse konu ilçe ve köylerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Şubat 2020 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

BOLU

Bolu'da 3 gün boyunca aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yüksek kesimlerde kar yağışı ve il genelinde aşırı buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar sebebiyle öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak 11 Şubat Salı günü Bolu genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir" dedi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ve Solhan ilçelerinde don ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, devam eden olumsuz hava koşulları (don ve buzlanma) nedeniyle Karlıova ve Solhan ilçelerindeki tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretime 11 Şubat Salı ara verildi.

Bu arada Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ölçümlerine göre yarın Bingöl'de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11, gündüz ise sıfırın altında 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta soğuk hava nedeniyle 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Yaklaşık bir haftadır soğuk havanın etkisi altında olan Kahramanmaraş'ın kuzeyindeki Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın devam etmesi nedeniyle 5 ilçenin kaymakamlıkları okulları yarın tatil etti.Öte yandan, meteorolojiden alınan bilgilere göre kentteki soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdürecek.

ŞIRNAK

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde okullarda eğitime yarın için ara verildi.

Şırnak Valiliği, etkili olan kar yağışı ve devamında oluşan buzlanma nedeniyle kent merkezi ile tüm ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Yoğun kar yağışı ve devamında oluşan yoğun buzlanma nedeniyle 11 Şubat 2020 günü Şırnak merkez ve tüm ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır."

BATMAN

Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 11 Şubat'ta da tatil edildiği bildirildi.

Sason Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Sason ilçesi genelinde 11 Şubat Salı günü ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİİRT

Siirt'te kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, yaptığı açıklamada, kent merkezinde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi.

Edip, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı günü kent merkezindeki özel ve resmi okulların tatil edildiğini bildirdi.

ARTVİN

Artvin'de 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, 6 ilçede eğitime bir gün süreyle daha ara verildi.

Artvin il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle tatil bir gün daha uzatıldı. Artvin Valiliğinden yapılan duyuruda "Yoğun kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka, Murgul, Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçelerinde 11 Şubat 2020 Salı günü, ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

GİRESUN

Giresun merkez ve bazı ilçelerde eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullar, yarın tatil olacak.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

VAN

Van'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Van'da bugün de olumsuz hava koşulları gerekçesiyle eğitime ara verilmişti.

BİTLİS

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Bugün okulların tatil olduğu kentte eğitime, yarın için de ara verildi.

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde 2 metreyi bulan kar, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi aştı. Kent merkezinde araçlar ve tek katlı evler kara gömüldü. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 400 yerleşim yerine de ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nden yapılan açıklamada, toplam 400 köy ve mezranın yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.

Kar yağışıyla birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, mahalle yollarını temizlerken, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji yetkilileri ise kent merkezinde kar kalınlığının 187 santimetre olduğunu, kar yağışının aralıklarla hafta sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil edildiği Bitlis'te, valilikçe yarın için de eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve ilçelerdeki okullar bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engeli personellerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

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