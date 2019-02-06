Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'in İlk İsteği Herkesi Şaşırttı
Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesiyle uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk isteği lahmacun ve pizza oldu.
Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesiyle uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk isteği lahmacun ve pizza oldu.
DOĞUM GÜNÜ İÇİN ODASI SÜSLENECEK
Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, 16 yıldır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı. Mehmet Ali Erbil, normal odaya alındı, bilinci açıldı, konuşmaya başladı. Doğum gününden önce bilinci açılan ve normal odaya alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk isteği lahmacun ve pizza oldu. Aylardır ölümle pençeleşen usta oyuncunun durumu iyiye gidiyor. Odası balonlarla süslenecek. Kutlamaya eski eşleri ve çocukları; Sezin, Yasmin ve Ali Sadi katılacak. Ailesi dışında hiç kimse alınmayacak. Mehmet Ali Erbil hastalık sürecinde 15 kilo vermişti.
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Ülkemizin değerlerindendir. . Şükür kurtulduCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Dua et Allah a yönel tövbe et. tamam. acilen de sadaka dağıt.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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duygusal güzel bir insan demekki yiyecek ekmegı varmıs. . gecmiş olsun şakacı mali :)))Cevap Yaz 9 14 Yayından Kaldır
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RABBİM BÜTÜN HASTALARIMIZA ACİL ŞİFALAR İHSAN EYLESİN. TEZ ZAMANDA. İNŞALLAH.Cevap Yaz 26 1 Yayından KaldırR-S-D: inşallah, inşallah ama HASTALARIMIZA TIP ve DOKTORLAR yardım ediyor. Sadece RABBİM''E kalsa çok hasta can verir.4 38 Yayından Kaldır