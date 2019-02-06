Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'in İlk İsteği Herkesi Şaşırttı

Evinin banyosunda düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve 16 yıldır mücadele ettiği 'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesiyle uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk isteği lahmacun ve pizza oldu.

DOĞUM GÜNÜ İÇİN ODASI SÜSLENECEK

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, 16 yıldır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı. Mehmet Ali Erbil, normal odaya alındı, bilinci açıldı, konuşmaya başladı. Doğum gününden önce bilinci açılan ve normal odaya alınan Mehmet Ali Erbil'in ilk isteği lahmacun ve pizza oldu. Aylardır ölümle pençeleşen usta oyuncunun durumu iyiye gidiyor. Odası balonlarla süslenecek. Kutlamaya eski eşleri ve çocukları; Sezin, Yasmin ve Ali Sadi katılacak. Ailesi dışında hiç kimse alınmayacak. Mehmet Ali Erbil hastalık sürecinde 15 kilo vermişti.