Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı

27.08.2019 15:55

Meksika'nın Nuevo Leon şehrinde meydana geldi. 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Alexa Terrazas, 6'ncı katta bulunan evinin balkon korkuluklarında baş aşağı durup, 'diziyle korkulukta denge sağlamaya çalıştığı' yoga hareketini yapmaya çalışırken dengesini yitirdi. 24 metre yükseklikten zemine çakılan kadın, ağır yaralandı.

AMELİYATI 11 SAAT SÜRDÜ

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadının hastaneye kaldırıldığı; bacaklarında, kollarında, göğüs kafesinde ve başında ciddi kırıklar olduğu ve ameliyatının 11 saat sürdüğü belirtildi.

3 YIL YÜRÜYEMEYEBİLİR

3 yıl yürüyememe ihtimalinin bulunduğu kadının, daha önce de tehlikeli hareketleri denediği belirtiliyor.

Kaynak: DHA