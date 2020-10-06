Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı
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Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı

06.10.2020 14:14 | Son Güncelleme: 06.10.2020 14:32

Yıllarca oyunculuk yaptıktan sonra kendisini yogaya veren Zeynep Tokuş, Abdominal masaj olarak bilinen karın hareketiyle izleyenleri adeta şaşı etti.

Deli Yürek dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Tokuş, ekranlardan uzak kalmayı tercih ederek kendisini yogaya verdi. Yoga yaptığı anları sık sık Instagram hesabından da paylaşan 43 yaşındaki Tokuş, son olarak abdominal masaj olarak bilinen bir hareketi yaparken takipçilerine de gösterdi.

HAREKETİ AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Karın kasları içeri çekip geri bırakan Tokuş, akıllara durgunluk veren o anları "Nauli Abdominal masaj ve karın kaslarını güçlendirmek, boşaltım sistemini temizlemek için ideal bir egzersizdir" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

O anları izleyen sosyal medya kullanıcılar, "Resmen karnı konuştu", "Bunu yaparken evrim mi geçiriyorsun" ve "Bu ne böyle" yorumunu yaptı.

yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı
Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı
Haber Yorumları (2)
DR ZEKİ TOKCAN: tüm göz rahatsızlıkları için bizi ziyaret edebilirsiniz
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MERAKLI: İçinde cocuk var onun. O cocuk yapıyor hareketleri
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500
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