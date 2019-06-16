YKS'ye giren öğrencilere "Binali Yıldırım seti" dağıtıldı
İstanbul Kağıthane'de bulunan bir okulda, YKS'ye girecek olan öğrencilere içinde AK Parti adayı Binali Yıldırım'a ait olan set dağıtıldı.
İstanbul Kağıthane'de bulunan Tınaztepe İlköğretim Okulu'nda henüz sınava girişler devam ediyorken YKS'ye girecek olan öğrencilere içinde AKP'nin adayı Binali Yıldırım'a ait olan set dağıtıldı.
Setin içinde üzerinde Binali Yıldırım'ın fotoğrafı bulunan su ve sandviç yer alıyor.
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