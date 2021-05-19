YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?
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YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?
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YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? Soruları YKS'ye az bir süre kala merak edilmeye başlandı. YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak? Peki, YKS 2021 giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

Üniversiteye geçiş için düzenlenen YSK'de başvuruların bitmesi ile gözler sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Yüz binlerce adayın ter dökeceği sınav, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. İşte, 2021 YKS sınavları ile ilgili merak edilenler...

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TYT ve AYT ve YDT oturumları ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene pandemi koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle değişikliğe uğrayan YKS sınav tarihlerinin bu yıl zamanında gerçekleşmesi bekleniyor.

ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.

ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girmeleri zorunlu olacak.

YKS için sınav giriş yerleri hakkında henüz bir bilgi vermedi. Ancak, geçtiğimiz yılın YKS sınav giriş yerleri yayımlanma tarihi baz alındığında, bu yıl sınav giriş yerlerinin sınavlardan ortalama bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.

TARİHLER DEĞİŞEBİLİR UYARISI

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ise sınav tarihlerinin değişebileceği belirtildi. ÖSYM "Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir'' açıklaması yaptı

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