YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
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Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel

YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Selçuk, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası "YKS ve LGS sınavları ertelenecek mi?" sorusuna "Şu anda erteleme konusu masamızda yok ancak olasıklıklar dahilinde gördüğümüz bir konu" dedi.

19.03.2020 08:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:07

Koronovirüsle mücadele kapsamında eğitimle ilgili son gelişmeleri ve merak edilenlerin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı.

Selçuk, gündeme ilişkin merak edilen konular hakkında şöyle konuştu:

"Biz sınavlar konusunda ertelenmesi konusunda bir karar verecek olursak bizim olasılıklar içinde gördüğümüz bir konu olur. Öğrencilerin gireceği sınavlarda okulların açık olduğu zaman işlenen sorularını sınav paketimiz de var, tüm konuları işleyen soru paketimiz de var. Şu anda bizim erteleme gibi bir konu masamızda yok. Bilim Kurulu ile bağlantılı olarak değerlendiriyoruz. Her koşulda tedbirimizi almamız gerekiyor.

SINAVDA UZAKTAN EĞİTİM KONULARI OLMAYACAK

Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak, yüz yüze eğitimde alınan konular sınava dahil olacak. Sadece okul açıkken işlenen konulardan sınav olacak.

Uzaktan eğitim için her bir sınıf için her bir ders için olacak. Uzaktan eğitim ile sadece ders olmayacak sanatsal, eğlenceli etkinlikler de olacak.

20 DAKİKALIK DERSLER YAPILACAK

Öğrenciler bu dersleri izlerlerse ve erişmek isteyeceği her içerik EBA'da var. Sadece uzaktan eğitimle beklentiler karşılanamaz. 20 dakikalık dersler olacak, öğretmenler anlatacak.

YAZ TATİLİ GEÇ Mİ BAŞLAYACAK?

Her türlü senaryo ile çalışmamız var. Her türlü çalışmamız ve altyapımız var.

Hayat devam ediyor, sükunet içinde, tedbirlerimiz alarak gereğini yaptığımız kanaatindeyim. Her hafta etkinlik önerileri yayımlıyoruz. Okulun açıldığı ilk gün teneffüs 40 dakika olacak.

YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı

Haberin Videosu:

Milli Eğitim Bakanı 'YKS_LGS ertelenecek mi?' sorusuna canlı yayında cevap verdi

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