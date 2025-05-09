"Yılmaz Özdil Özgür Özel geri vites olayı nedir?" sorusu, Özdil'in köşe yazılarında yaptığı eleştiriler ve Özgür Özel'in buna verdiği sert yanıtla gündeme oturdu. Bu gerilim, geçmişte yaşanan benzer polemiklerin devamı niteliğinde değerlendiriliyor. Peki, Yılmaz Özdil ile Özgür Özel arasındaki geri vites tartışması tam olarak ne zaman ve nasıl başladı? İşte tüm detaylar...

YILMAZ ÖZDİL ÖZGÜR ÖZEL GERİ VİTES OLAYI NEDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Yılmaz Özdil'in, "Özgür Özel geri vites mi yapıyor?" sözlerini eleştirerek, "O her şeyi çok bilen, çok kahraman abi 'Özgür Özel geri vites mi yapıyor?' diyor. O geri vitesi yedirirler adama" dedi. Özel'e cevap veren Özdil, "Aşkımız sebepsiz değil" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kalbindeki aort damarı yırtılması ve kalp krizinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili, DEM Parti Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılmasını işaret ederek, gazeteci Yılmaz Özdil'in kendisi hakkında kurduğu "CHP Genel Başkanı armut gibi geziyor", 'Özgür Özel geri vites mi yapıyor?' şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Bugün akşam katıldığı Sözcü TV yayınında buna yönelik açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, gazeteci Özdil'e yönelik olarak, "Ben cenazenin önüne geçtiğimden utanıyorum. Aynı gün eşimin evi, işi, kızımın adresini televizyonda hedef gösteriyorlar. O her şeyi çok bilen, çok kahraman abi 'Özgür Özel geri vites mi yapıyor?' diyor. O geri vitesi yedirirler adama. İğrenç söz ve yakıştırmalarla söylüyor bunu. Tabii, onu yayınlayan kuruluşun, yayın politikasını da bir yere çerçevelemek lazım." dedi.