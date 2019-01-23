Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Çıkan Kitabı 2,5 Saatte 1400 Adet Sattı

Yılmaz Özdil'in 2 bin 500 liraya satılan 1881 adetlik Mustafa Kemal kitabı yaklaşık 2,5 saatte 1400 adet sattı.

Saat 09.05'te satışa bunulan kitap, yayınevinin internet sitesi üzerinden satışa sunulmuştu. Siteye, kullanıcıların yoğun ziyareti nedeniyle bir süre erişim sağlanamamıştı.

KİTAPTAN 4 MİLYON 702 BİN 500 TL GELİR ELDE EDİLECEK

2 bin 500 liralık satış fiyatıyla büyük tartışmalara neden olan kitaptan toplam 4 milyon 702 bin 500 TL gelir elde edilecek.

YAYINEVİNİN İNTERNET SİTESİ ÇÖKMÜŞTÜ

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda tartışılan kitabın saat 09.05'te satışa sunulduğu duyurulmuştu. Kullanıcıların yapmış olduğu fazla ziyaret nedeniyle yayınevinin internet sitesine bir süre erişim sağlanamamıştı.

"ALMAK ZORUNDA DEĞİLSİN" DEMİŞTİ

Hakkında yapılan eleştirilere Sözcü gazetesindeki köşesinde cevap veren Yılmaz Özdil, "Almaya mecbur değilsin" diyerek sitem etmişti. Özdil, yazısından "Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. Doğal gaz faturası değil.Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin. Mustafa Kemal'i okumak istiyorsan, aynı içerikteki Mustafa Kemal kitabı zaten her bütçeye uygun fiyatıyla var, özellikle internet üzerinden etiket mümkün. Padişahlara prestij kitap yapınca sorun yok, Atatürk için çaba harcayınca "istismar" öyle mi?" demişti.