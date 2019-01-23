Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liralık Kitabı Satışa Sunuldu, Yayınevinin Sitesi Çöktü

Yılmaz Özdil'in 1881 adet basılan ve 2 bin 500 liralık fiyatıyla büyük eleştirilere maruz kalan kitabı saat 09.05'te satışa sunuldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı kitaba olan tepkisini yine getirmeye devam etti.

YAYINEVİNİN İNTERNET SİTESİ ÇÖKTÜ

Kırmızı Kedi Yayınevi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda tartışılan kitabın saat 09.05'te satışa sunulduğu duyuruldu. Kullanıcıların yapmış olduğu fazla ziyaret nedeniyle yayın evinin internet sitesi çöktü.

TEPKİLER DEVAM ETTİ

Yayınevinin paylaşımının altına sosyal medya kullanıcıları yine tepkilerini yazmaya devam etti. Eleştirilerin birçoğu yine kitabın fiyatıyla alakalıydı.

"ALMAK ZORUNDA DEĞİLSİN" DEMİŞTİ

Hakkında yapılan eleştirilere Sözcü gazetesindeki köşesinde cevap veren Yılmaz Özdil, "Almaya mecbur değilsin" diyerek sitem etmişti. Özdil, yazısından "Bu koleksiyon kitabı, elektrik faturası değil. Doğal gaz faturası değil.Ödemek zorunda değilsin. Almaya mecbur değilsin. Mustafa Kemal'i okumak istiyorsan, aynı içerikteki Mustafa Kemal kitabı zaten her bütçeye uygun fiyatıyla var, özellikle internet üzerinden etiket mümkün. Padişahlara prestij kitap yapınca sorun yok, Atatürk için çaba harcayınca "istismar" öyle mi?" demişti.