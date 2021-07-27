Yılmaz Kunt kimdir? Yılmaz Kunt hayatı ve biyografisi! Yılmaz Kunt kaç yaşında, nereli?
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Yılmaz Kunt, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Yılmaz Kunt hakkında merak edilenler. Yılmaz Kunt hayatı ve biyografisi. Yılmaz Kunt kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yılmaz Kunt merak konusu oldu. İşte Yılmaz Kunt hakkında merak edilen Yılmaz Kunt kimdir, Yılmaz Kunt hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
YILMAZ KUNT KİMDİR?
Doğum tarihi: 19 Kasım 1994
Kaç yaşında: 26yaşında
Nereli: Ankara
Boy: 1,89 m
Yılmaz Kuntmodel ve oyuncudur. Best Model of Turkey 2015 birincisidir.