Yılmaz Delen kimdir? Çankırı Emniyet Müdürü Yılmaz Delen kaç yaşında, nereli?
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Yılmaz Delen kimdir? Çankırı Emniyet Müdürü Yılmaz Delen kaç yaşında, nereli?

Yılmaz Delen kimdir? Çankırı Emniyet Müdürü Yılmaz Delen kaç yaşında, nereli?
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Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne atandı. Peki, Yılmaz Delen kimdir? Çankırı Emniyet Müdürü Yılmaz Delen kaç yaşında, nereli?

2019 tarih ve 2019/320 sayılı kararname ile Tunceli Emniyet Müdürü olarak atanan Yılmaz Delen Çankırı Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Peki, Yılmaz Delen kimdir? Çankırı Emniyet Müdürü Yılmaz Delen kaç yaşında, nereli?

YILMAZ DELEN KİMDİR?

5.11.1971 tarihinde Aksaray'da doğmuştur.

Değişik rütbelerde sırasıyla;

- 1994 - 1998 Mersin Emniyet Müdürlüğü

- 1998 - 2002 Bingöl Emniyet Müdürlüğü

- 2002 - 2009 İstihbarat Daire Başkanlığı

- 2009 - 2012 Niğde Emniyet Müdürlüğü

- 2012 - 2014 Erzurum Polis Mesleki Eğitim Merkezi

- 2014 - 2016 İstihbarat Daire Başkanlığı

- 2016 - 2018 Hudut Kapıları Daire Başkanlığı

- 2018 - 2019 Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapmıştır.

19.09.2019 tarih ve 2019/320 sayılı kararname ile Tunceli Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

İl Emniyet Müdürümüz Sayın Yılmaz DELEN evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Yılmaz Delen kimdir? Çankırı Emniyet Müdürü Yılmaz Delen kaç yaşında, nereli? - Haberler
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