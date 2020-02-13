: Yıllar sonra ortaya çıktı! Erdoğan, Şener Eruygur'a 'Kes ulan' diye bağırmış

13.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:47

Emine Erdoğan'ın GATA'ya alınmamasının hemen ardından gerçekleşen MGK toplantısında yaşanan olay ilk kez gün yüzüne çıktı. Dönemin Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur'un hükümeti itham eden konuşması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masaya vurup "Kes ulan!" diye bağırdığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında sertleşen "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışması devam ederken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman zaman genelkurmay başkanlarına yönelik sivri çıkışları olduğunu ifade eden Selvi, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde bir MGK toplantısında hükümete yönelik ithamlarda bulunan dönemin Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur'u azarladığı olayın detaylarını paylaştı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nejat Uygur'u GATA'da tedavi gördüğü sırada ziyaret etmek istediklerinde "Başbakan'ın eşi gelmesin" cevabının verildiğini anlatırken, bir an sesinin tonu değişti. Başbakan olmuşsunuz ancak eşiniz başörtülü diye askeri hastanede hasta ziyaretine götüremiyorsunuz. Erdoğan bunu hatırlattıktan sonra, "Tabii ondan sonra toplanan YAŞ biraz tatsız geçti" dedi.

O dönem başbakan olan Erdoğan'ın bunun üzerine Genelkurmay Başkanı'nı aradığı ve sert bir dille uyardığı biliniyor. Ancak Erdoğan'ın Genelkurmay başkanlarına yönelik sert çıkışları sadece bu değil. Birkaç anekdotu paylaşmak istiyorum.

"BU ÜLKEYİ SEN Mİ YÖNETECEKSİN, YOKSA BEN Mİ?"

27 Nisan e-muhtırası verildiğinde telefonuna çıkmayan Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, AK Parti'nin açıklama yapacağı duyurulunca 28 Nisan günü Erdoğan'ın telefonuna geri dönüş yapıyor. Erdoğan'ın ilk sözü "Paşa, bu ülkeyi sen mi yöneteceksin, yoksa ben mi?" oluyor.

MASAYA VURUP "KES ULAN" DİYE BAĞIRDI

Bir MGK toplantısında ise Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur hükümeti itham eden bir konuşma yapıyor. Başbakan'ın uyarmasına rağmen Eruygur aynı tonda konuşmasını sürdürünce, Erdoğan masaya vurup "Kes ulan!" diye bağırıyor.

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