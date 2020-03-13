Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı
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Mucize, Magazin

Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı

Her bölümü büyük bir merakla izlenen Mucize Doktor'un 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizide Ali Vefa'nın çocukluğundan beri görmediği babası ortaya çıktı. Büyük travma yaşayan Ali, babasının gelmesiyle gözyaşlarına boğuldu.

13.03.2020 07:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:16

FOX ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Mucize Doktor'un dün akşam merakla beklenen 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hayatındaki tüm travmaların nedeni olan babasını karşısında gören Ali, büyük şok yaşıyor.

ALİ, YILLAR SONRA BABASINI GÖRÜYOR

Mucize Doktor 27. yeni bölüm fragmanında hastaneden Nazlı ile birlikte çıkan Ali Vefa, karşısında babasını görünce adeta donup kalıyor. Ferman'a Ali'nin babasını anlatan Başhekim Adil'in "Bütün travmalarının sebebi o. Karşısında savunmasız çaresiz kaldığı tek kişi. Ali'nin en büyük canavarı" sözleri dikkat çekiyor. Babasının karşısına çıkmasından sonra yeniden travma yaşayan Ali, "Benim babam yok" sözleriyle gerçeği inkar etmeye çalışıyor. Ancak babasının bir yakını olan kadının "Ne olur konuş onunla iki çift laf etsin seninle. Baban ölüyor" demesi üzerine Ali Vefa gözyaşlarına boğuluyor.

TANJU, ALİ VE NAZLI'YI GÖZETİME ALIYOR

Mucize Doktor dün akşam 26. bölümüyle ekrana geldi. Ali ve Nazlı arasındaki ilişkiyi öğrenen Tanju, bir de üstüne Ali hakkında bir şikayet daha yapılınca, artık ipleri eline alır. Tanju, Ali'nin kafasını karıştıranın Nazlı'yla olan ilişkisi olduğunu öne sürer ve eğer Ali bir hata daha yaparsa hastane bu ilişkiyi onaylamayacaktır. Artık daha dikkat etmek zorunda olan Ali, tüm uyarılara rağmen vakasını kişiselleştirir ve kendini ateşe atmak pahasına genç hastasına daha çok yardım edebileceği bir yöntem bulmaya çalışır.

Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı

Haberin Videosu:

FOX TV'nin Dizisinde Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı

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