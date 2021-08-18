Yıllar onu çok değiştirdi! Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı

Ekranların bir dönem vazgeçilmez isimleri arasında yer alan ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın son hali dikkat çekti. 52 yaşındaki sunucunun bir hayli kilo aldığı görüldü.

Türk televizyonlarında bir dönemin vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Esra Ceyhan'ın son halini görenler, tanımakta zorluk çekti. Uzun süredir ekranlarda olmayan ünlü sunucunun hayli kilo aldığı görüldü.

SIK SIK PAYLAŞIMLARDA BULUNUYOR

ATV ekranlarında yayınlanan ve bir klasik haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye adlı programın başarılı sunucusu Esra Ceyhan şimdiki haliyle gündem oldu. 52 yaşındaki Ceyhan "esraceyhanofficial" kullanıcı adı ile Instagram hesabından, kendisini takip eden 293 bin kişi için sık sık paylaşım yapıyor.

HAYLİ KİLO ALDIĞI GÖRÜLDÜ

Ekranlardan uzun süre uzak kalan Ceyhan'ın yaptığı paylaşımlarda, aldığı kilolar gündem oldu. Ceyhan'ın yeni halini görenler, ünlü ismi tanımakta zorluk çekti.