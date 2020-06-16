Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
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Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Instagram hesabından yıllar önce Demet Akalın, Özcan Deniz, Hülya Avşar ve Nalan gibi isimlerle çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Sanatçının "Olay fotoğraf" notuyla paylaştığı pozdaki ünlüleri görenler tanımakta güçlük çekti.

16.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:43

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimlerden olan ünlü sinemacı ve türkücü Mahsun Kırmızıgül, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Birçok ünlü ismin olduğu fotoğraf karesini paylaşan Kırmızıgül, meslektaşları hakkında eleştiri yapmadan da duramadı.

"HÜLYA HANIM AĞA, DEMET'İN EN GARİBAN DÖNEMLERİ"

Özcan Deniz, Hülya Avşar, Demet Akalın, Nalan'ın da yer aldığı ve yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'dan paylaşan şarkıcı, "Olay fotoğraf. Bu ceket, giydiğim kırmızı ceketten sonra en göz alıcı ceketim. Şu asalete bakın. Juventus forması mı? Perde mi? Beşiktaş forması mı? Zebra mı? Bende bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Bunu diken modacı bu ceket çok konuşulacak demişti. Adam haklı çıktı. Hülya Avşar, Al Pacino'nun yerli versiyonu hanıma ağa sanki. Özcan boynundaki fular ile benden beter. Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler. Bu kadro ile İzmir Göl gazinosunda bir sezon beraber sahneye çıktık. İnanın sahneye çıkmayı, müzik yapmayı özledim" diyerek herkesi ifşa etti.

Yıllar önce çekilen fotoğrafı paylaşan Mahsun Kırmızıgül, ünlüleri ifşa etti
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Haber Yorumları (2)
6.FİLO: Erkek ve dişi maholar bir arada
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
VD: şimdi de pek farklı değilsiniz
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
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