YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (3)
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YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (3)

ESKİ DEVLET BAKANI FİKRET ÜNLÜ HAYATINI KAYBETTİ (19.

23.12.2019 06:38 | Son Güncelleme: 23.12.2019 06:45

ESKİ DEVLET BAKANI HAYATINI KAYBETTİ (19.02.2019)

Eski Devlet Bakanı 'nün arşiv görüntüleri

Fikret Ünlü için TBMM'de düzenlenen cenaze töreninden görüntüler

Fikret Ünlü'nün cenaze namazından görüntüler

TBMM'NİN YENİ BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP OLDU (24.02.2019)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığını bıraktığını açıklaması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın istifa dilekçesini imzalaması

Binali Yıldırım'ın görevini geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a devretmesi

Binali Yıldırım'ın TBMM'den ayrılışı

Mustafa Şentop'un adaylık başvurusu yapması ve açıklamaları

TBMM'de Meclis Başkanı seçmek için oylamanın yapılması

Milletvekillerinin oy kullanması

Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'ın mührü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a takdim etmesi

TARİHÇİ PROF. DR. HAYATINI KAYBETTİ (21.02.2019)

Tarihçi Kemal Karpat'ın arşiv görüntüleri

Tarihçi Kemal Karpat'ın naaşının ABD'den Türkiye'ye getirilmesi

Tarihçi Kemal Karpat'ın cenaze töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Dua edilmesi

Cenaze namazını kılınması ve defnedilmesi

BANGLADEŞ'İN BAŞKENTİ DAKKA'DA TARİHİ BİNALARIN BULUNDUĞU BÖLGEDE YANGIN: 81 ÖLÜ (21.02.2019)

Olay yeri görüntüleri

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Yangın enkazından görüntüler

Yangında ölen kişilerin yakınlarının ağlaması

YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (3)

2019 yılının Şubat ayında eski devlet bakanı Fikret Ünlü'nün vefatı, Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatı ve Bangladeş'in başkenti Dakka'da tarihi binaların bulunduğu bölgede 81 kişinin öldüğü yangından oluşan görüntüler

Kaynak: AA

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: YILIN OLAYLARI 2019 - ŞUBAT (3)
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