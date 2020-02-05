Yılın Enleri Ödülleri Sahiplerini Buldu

05.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:59

Murat Başaran'a Kişisel Gelişim ve Dönüşüm Ödülü

Bilinçaltı dili ve Anka frekans enerji taşıyıcısı Murat Başaran, verdiği eğitimler sonucunda birçok insanın yaşamına dokunduğu için Kişisel Gelişim ve Dönüşüm dalında ödüle layık görüldü. Murat Başaran, ödül aldıktan sonra ufak bir teşekkür konuşması yaptı. Başaran, "Beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Bilinçaltı dili sayesinde insanların yaşamlarını değiştirmeye, onlara hayatın daha özel bir yanını göstermeye çabalıyorum. Kendi içimizde var olan gücü keşfetmek için çalışmaya ve çabalamaya devam edeceğim" dedi.

Bilinçaltı Dilini Tüm Dünya ile Buluşturacağız

Kişisel gelişimin en önemli parçalarından birisi olan bilinçaltı dilini tüm dünya ile buluşturacaklarını söyleyen Murat Başaran, insanların kendilerini keşfetmeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Başaran, "İnsanlar, birçok sebepten dolayı kendilerinde var olan potansiyelin farkında değiller. Bizler Anka Frekansını ve bilinçaltı dilini tüm dünya ile buluşturarak kişilerin içlerinde var olan hazineyi ortaya çıkartacağız. Bu sayede kişiler daha güzel bir yaşamın kapılarını ardına kadar açmış olacaklar" ifadelerini kullanan Başaran, eğitimlerin yalnızca Türkiye'de değil çeşitli ülkelerde de devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler