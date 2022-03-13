Yıldız Tilbe'ye Şok! Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu

Şarkıcı Yıldız Tilbe, son zamanlardaki sokak köpeği saldırıları sonucu yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunarak "Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadelerini kullandı.

Tilbe'nin bu ifadeleri sosyal medayda bir anda gündem oldu ve büyük tepki çekti.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla ünlü sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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