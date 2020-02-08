Yıldız Tilbe, konserinde yaptığı dansla yine adından söz ettirdi

08.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:53

Farklı tarzı ve stiliyle kendi tarzını ortaya koyan usta sanatçı Yıldız Tilbe, dün akşam hayranlarının yoğun isteği karşısında Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Tilki, kendisiyle özdeşleşen dans performansıyla dikkat çekti.

KONSERİNDE YİNE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Konserlerinde yaptığı çılgın danslarla her daim adından söz ettiren Yıldz Tilbe, son konserinde yine yine kendinden geçti. Dans etmeyi çok seven Tilbe, Kandıramazsın isimli şarkısıyla önce göbek attı sonra çiftetelli oynadı. Şarkıcının dansını izleyen sevenleri ise alkış ve ıslıklarla eşlik etti.

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen Yıldız Tilbe, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımda saçlarını kısacık kestiğini duyurdu. Yeni imajını takipçileriyle paylaşan Tilbe, altına "Saçlarımı yonttum sayılır, hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal" notunu düştü.