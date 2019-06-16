Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayınına basın mensuplarından yoğun ilgi

31 Mart'ta gerçekleştirilen İstanbul seçiminin yenilenme kararının ardından 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimi öncesi Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayın başladı.

ÇOK SAYIDA BASIN MENSUBU TAKİP EDİYOR

Yayını yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu merkezin dışına kurulan dev ekrandan takip ediyor. Gazeteciler yayının yapıldığı salona alınmazken, merkezin bahçesine kurulan alanda dev ekranlarda yayını takip etti. İki adayın buluştuğu yayını yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu izliyor. Programda adaylar kendilerine yöneltilen sorulara 3'er dakika içinde yanıt veriyor ve karşılıklı diyaloğa girmiyor.

VATANDAŞLARDAN YAYINA YOĞUN İLGİ

Yayına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kurulan dev ekranlarda yayını izleyen vatandaşlar iki adayı da çok dikkatli takip etti.