Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'de bulunan bir taksi durağını ziyaret etti. Yıldırım, durakta bir süre oturarak taksicilerle sohbet etti. Yıldırım'a, eski bakan Ahmet Arslan, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de eşlik etti. Vatandaşlar Yıldırım'a büyük sevgi gösterisinde bulunurken, bir vatandaş TBMM Başkanı Yıldırım'a derdini anlattı.

"BU İŞLER, OYLA HESAP KİTAP İŞİ DEĞİL"

Derdini çözerse kendisine oy vereceğini söyleyen vatandaşa Yıldırım, "İster oy ver ister verme mağduriyetin giderilecek. Bu işler, oyla hesap kitap işi değil. Vatandaşın derdi neyse o görülecek çözülecek" dedi.

AYŞEN GRUDA AÇIKLAMASI

Yıldırım, yemek sonrası aracına binmeden basın mensuplarına "Nasıl buldunuz diye sordu. Gazetecilerin "Siz nasıl buldunuz" şeklindeki cevabına ise Yıldırım, "yorum yok" dedi. Yıldırım, ayrıca hayatını kaybeden sinema sanatçısı Ayşen Gruda için "Allah rahmet eylesin, çok değerli bir sanatçıydı, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

CENAZEYE KATILDI

Yıldırım, taksi durağı ziyareti öncesinde, gazeteci Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın babası, Seyyid Tahir Özışık'ın Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı.

İşte Yıldırım'ın Sultanbeyli ziyaretinden kareler;

Kaynak: İHA