Yıldırım, "İster Başkan Olayım İster Olmayayım" Deyip Söz Verdi: Yapılacak

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Harem Otogarı'nda şoförlerle sahur yaptı. Harem otogarının taşınması konusuyla ilgili konuşan Yıldırım "Şimdi buranın bir taşınma hikayesi var. Bu artık sürdürülebilir bir şey değil. İster başkan olayım, ister olmayayım sözü de veriyorum.Olmazsak da yapılacak olsak da yapılacak'' dedi.

OTOGARDA DÜZENLENEN SAHUR PROGRAMINA KATILDI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Harem Otogarı İşletmecileri, Acenteleri ve Esnafları Derneği tarafından otogarda düzenlenen sahur programında, otobüsçüler, taksiciler, minibüsçüler ve kamyoncuların temsilcileriyle bir araya geldi.

Temsilcilerle sohbet eden Yıldırım, sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini sundu. Temsilcilerin, Türkiye'nin yükünü taşıyan kişiler olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Millete yük olan değil, milletin yükünü taşıyan, yükünü hafifleten, çilekeş bir sektörden bahsediyoruz. Topal Dursun babamın mekanı cennet olsun. Bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Çok çekti. Bugünkü yollar olsaydı herhalde bu kadar hayıflanmazdı. Onları göremedi. Eskiden bu işin ne kadar büyük bir çile olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hamdolsun yollarımız kaymak gibi."

"OLMASAK DA YAPILACAK OLSAK DA YAPILACAK"

Harem otogarının taşınması konusuyla ilgili konuşan Yıldırım, "Harem otogarındayız. Buranın misafiriyiz. Ben İstanbul'da gözümü burada açtım. Burada otogarın esnafının misafiriyiz. Şimdi buranın bir taşınma hikayesi var. Bu artık sürdürülebilir bir şey değil. Gelişen şartlar içinde bunu en kısa zamanda inşallah ele alıp gereği yapılacak. İster başkan olayım, ister olmayayım sözü de veriyorum. Olmazsak da yapılacak olsak da yapılacak" ifadelerini kullandı.

KÖPRÜ CEZALARI

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden araç sınıflandırması itibarıyla kullanılması yasak geçişler nedeniyle düzenlenen idari para cezaları konusuna da değinen Yıldırım, "Köprü cezalarında teklif, meclise verildi. Bu hafta görüşülecek. O iş tamam ve bundan sonra da artık onlar geçecekler vızır vızır cezasız. Birinci köprüden de ikinci köprüden de geçecekler" dedi.