Yıldırım isabet etti, 163 gün sonra kurtarılamadı - Haberler
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Yıldırım isabet etti, 163 gün sonra kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz - Haberler | Güncel
Yıldırım isabet etti, 163 gün sonra kurtarılamadı

IĞDIR'da, yıldırım isabet etmesi sonucu hastanelik olan 3 çocuk annesi Zeynep Altan (35), 163 sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

IĞDIR'da, yıldırım isabet etmesi sonucu hastanelik olan 3 çocuk annesi Zeynep Altan (35), 163 sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 10 Nisan'da Küllük köyünde meydana geldi. Ailesiyle bahçede piknik yapan Zeynep Altan, aniden bastıran yağmurdan korunmak için ceviz ağacının altına sığındı. Bu sırada yıldırım isabet etmesi sonucu Altan, hastanelik oldu. Iğdır Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu kritik olan Altan, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Altan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 163 sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Zeynep Altan'ın cenazesi, yarın köyünde toprağa verilecek.


Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz - Son Dakika Haberleri
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