Yıldırım, İmamoğlu'nun Canlı Yayın Çağrısına Yanıt Verdi: Tek Başına Olmaz

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'nun televizyon programına çıkma çağrısına, "Olabilir tabii. Onlar konuşulur kararlaştırılır. Tek başına olmaz" yanıtını verdi. Karar vermek için düşünüp düşünmediği sorulan Yıldırım, "Gerekirse olur. Daha günümüz var" dedi.

YILDIRIM MAHALLELİNİN SORUNLARINI DİNLEDİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte cuma namazını Beyoğlu'nda Arap Camisi'nde kıldı.

Cuma namazının ardından Oktay ve Yıldırım, Arap Cami Mahallesi Muhtarı Verkin Arıoba Kasapoğlu'yla görüşerek, mahallenin sorunlarını dinledi. Esnafı da ziyaret eden Oktay ve Yıldırım, onlarla sohbet etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Beyoğlu'nda vatandaşların ve esnafın ilgisinin güzel olduğunu söyledi.

"GEREKİRSE DÜŞÜNÜLÜR, DAHA GÜNÜMÜZ VAR"

Yıldırım, bir gazetecinin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'yla beraber televizyon programına çıkma konusuna ilişkin, "Olabilir tabii. Onlar konuşulur kararlaştırılır. Tek başına olmaz" cevabını verdi.

Yıldırım, "Karar vermek için düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Gerekirse düşünülür. Daha günümüz var" şeklinde yanıtladı.

"İSTANBUL'DA İHTİYACIN 7 KATI KAMU GÖREVLİSİ VAR"

"CHP'nin, YSK'nın oluşturduğu sandık kurulu listesinde yine kamu görevlisi olmayan kişilerin bulunduğu iddiasına" ilişkin soru üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

"İtiraz etsinler, değiştirsinler. Listeler önceden verilmiyordu artık veriliyor. Önceden yanlış yaptıkları için şimdi Seçim Kurulu karar aldı, partilere listeleri veriyor. Partiler de uymayanları değiştirtiyor. Bu normal bir şey."

Yıldırım, "Yine kamu görevlisi olmayan kişilerin olması durumunda seçim tekrarı olur mu?" sorusunu, "Ne alakası var. Bunu değiştirmek için zaman var. İtiraz edecekler. İstanbul'da ihtiyacın 7 katı kamu görevlisi var" sözleriyle yanıtladı.