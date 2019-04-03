Yıldırım'dan Tartışma Yaratan "Teşekkürler İstanbul" Pankartlarıyla İlgili Açıklama

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım gazetecilerin, İstanbul'un çeşitli yerlerine asılan "Teşekkürler İstanbul" pankartıyla ilgili soruya yanıt verdi. Yıldırım, "Seçimden sonra İstanbullulara teşekkür etmenin anlaşılmayacak nesi var? 181 meclis üyesi kazanmışız karşı taraf 130 tane kazanmış. 25 ilçe kazanmışız. Diğerleri 14 ilçe kazanmış." sözleriyle yanıt verdi.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İMAMOĞLU'NUN ANITKABİR ZİYARETİ

Bunlar fevkalade yanlış şeyler. Herkes Atatürk'ü ziyaret edebilir. Ancak Anıtkabir defterine 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' diye yazmak akla ziyan. Gören de İmamoğlu 2 kat oy aldı zanneder.

Sadece bizim oylarımız sayılmıyor. Karşı tarafın d haklı oyları sayılıyor.

İBB'DEN DOSYA KAÇIRILDIĞI İDDİASI

İnternet çağındayız. Hiçkimsenin dosya kaçıracak durumu yok. Böyle bir şey yoktur. Bu da halkı galeyane getirmeye yönelik söylemlerden biridir.

"TEŞEKKÜR ETMENİN ANLAŞILMAYACAK NESİ VAR"

Seçimden sonra İstanbullulara teşekkür etmenin anlaşılmayacak nesi var? 181 meclis üyesi kazanmışız karşı taraf 130 tane kazanmış. 25 ilçe kazanmışız. Diğerleri 14 ilçe kazanmış Yani bunun için teşekkür etmeyeceğiz üzgünüz mi yazacağız