Yılbaşına özel Noel Baba kostümlü servis
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Yılbaşına özel Noel Baba kostümlü servis

31.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:16
Yılbaşına özel Noel Baba kostümlü servis

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir restoranda personel, yılbaşına özel olarak giydikleri Noel Baba kostümü ile paket servis yaptı.

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki bir restoranda personel, yılbaşına özel olarak giydikleri Noel Baba kostümü ile paket servis yaptı. Noel Baba kostümlü servis, vatandaşların ilgisini çekti.

Turizm cenneti Çeşme'deki bir restoranın çalışanları, yılbaşına özel Noel Baba kostümüyle paket servis yapmaya başladı. Babası Reşat Akbaykal ile dükkanı işleten Selim Akbaykal, "Kısıtlamalar nedeniyle 4 gün boyunca sokağa çıkmak yasak olacak. Yılbaşı kutlaması olmayacak. Bizler de yeni yıla umutla girmek istediğimiz için müşterilerimize bir sürpriz hazırlamak istedik. Paket servise artık Noel Baba kostümüyle gidip, müşterilerimize sürpriz yapıyoruz. Özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyorlar. Herkes mutlu. Dışarıda servis yapan elemanlarımızı gören vatandaşlar soruyor ve yeni müşteriler de kazanıyoruz. Yeni yıl için herkese sağlık, mutluluk ve huzur dileriz. Umarım en kısa zamanda pandemi sona erer" dedi.

'GÖRENLER ÇOK MUTLU OLUYOR'

27 yıldır aynı işletmede çalışan ve Noel Baba kostümü ile servis yapan Cengiz Uçkuner (40), "Müşterileri memnun etmek istiyoruz. Müşterilerimiz bizi gördüğünde çok hoş karşılıyor. Özellikle çocuklar kapıda bizi gördüğünde çok mutlu oluyor. Hatta sarılmak istiyorlar. İşimi çok severek yapıyorum. Müşterilerimizle fotoğraf çekiliyoruz. İşlerimiz yoğun. Bütün yazlıkçılar burada. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Paket servis yapıyoruz. Devamlı yenilik yapmamız lazım, yaratıcı olmamız gerekiyor. 2021 inşallah hayırlı, uğurlu olur. Virüs umarım en kısa zamanda biter. İnşallah 2021 daha güzel olur" diye konuştu.


Yılbaşına özel Noel Baba kostümlü servis
Yılbaşına özel Noel Baba kostümlü servis
Yılbaşına özel Noel Baba kostümlü servis
Yılbaşına özel Noel Baba kostümlü servis
Yılbaşına özel Noel Baba kostümlü servis
Yılbaşına özel Noel Baba kostümlü servis
Yılbaşına özel Noel Baba kostümlü servis
Yılbaşına özel Noel Baba kostümlü servis
Yılbaşına özel Noel Baba kostümlü servis
Yılbaşına özel Noel Baba kostümlü servis
Yılbaşına özel Noel Baba kostümlü servis
Yılbaşına özel Noel Baba kostümlü servis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ

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