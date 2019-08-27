Yılanın soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı

27.08.2019 11:55

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yılan tarafından sokulan çiftçi hastanelik oldu.



Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Erikli köyünde bağ bozumu yapan Yusuf Eroğlu'nu (31) sağ kolundan yılan soktu. Eroğlu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA