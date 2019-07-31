Yılanı vurmak isterken yanlışlıkla hamile karısını öldüren adam serbest bırakıldı
Konya'da, yılan vurmak isterken iddiaya göre yanlışlıkla 6 buçuk aylık hamile eşini vurarak öldüren Suriyeli adam, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde evde gördüğü yılanı vurmak isterken iddiaya göre yanlışlıkla 6 buçuk aylık hamile eşini sırtından vurarak öldüren Suriye uyruklu bir kişi, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BESİ DAMINDA İŞE BAŞLADI
Olay, dün sabah saatlerinde Seydişehir'e bağlı Kesecik Mahallesi Kırbaçlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Suriye uyruklu Ali El Arid (28), 10 gün önce Hacı Murat Kırkaç'a ait besi damında hayvanlara bakmak için işe başladı. Ali El Arid, besi damının yanında bulunan eve de ailesiyle birlikte yerleşti.
YILANI VURMAK İSTERKEN EŞİNİ VURDU
İddiaya göre, dün sabah saatlerinde evin içinde gördüğü yılanı öldürmek için duvarda asılı olan tüfeğini alarak ateş eden Ali El Arid, bu sırada evin içinde bulunan eşi Zeyneb El Arid'i (21) sırtından vurdu.
HAMİLE KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan 6 buçuk aylık hamile kadın, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Eşini kazayla vurduğu öne sürülen Ali El Arid ise jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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anneyede karnındaki çocuğada yazık , ne icin adimi serbest bırakıyorlar atin ömür boyu iceri serefsizi olayın kasıtlı oldugunu anlamak çokmu zor.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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KAFAYI YEMIS BU SAVCILAR ADAM KASITLI KARIYI ÖLDÜRÜYOR YILAN KARININ SIRTINDAMI GEZIYORDUDA KARI HAMILEYMIS BIT YENIGI VAR YÜZDE YÜZ UYUZ OLDU COCUK ONUNMU DEGILMI KAFADA SORU ISARETI INDIR KARIYI BIZDE ZATEN KANUN YOK YA AF YA IYI HAL.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Tebrikler daha bilmediğimiz ne kadar olay var bize ulaşmayan haber kanallarının yazmaya cesaret edemediği. Hayatda antepteCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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VATANDAŞIMIZ TRAFİK KAZASINDA YANLIŞLIKLA BİRİNE BİLE ÇARPIP ÖLDÜRSE HAPİS YATIYOR. BU ADAM DİREK SİLAHLA VURUYOR AMA SERBEST ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİNCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Adamlar evlerinde silah bulunduruyor savaştan kaçmamış savaş çıkarmaya gelmişCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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her yerde suriyeli haberi yazıklar olsun bu ülkeyi ne hale getirdinizCevap Yaz 48 25 Yayından Kaldır
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Aynı olay vatandaşın başına gelse ?Cevap Yaz 46 12 Yayından Kaldır
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Silah kullanacak salahiyeti varsa, suriyede kalıp savaşsaydı.Cevap Yaz 54 3 Yayından Kaldır
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Bi birine laf söylesek tutuklarlar adam eşini vurmuş, serbest. Bunun yanlışlıklası mı var. Yarın birgün bunu suistimal edenler çıkar. Önüne gelen birini öldürsün o zaman yanlışlıkla deyip.Cevap Yaz 44 6 Yayından Kaldır
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Ali suistimal etirmezler onlar suryeli ....ayrıca bu adam bence bilerek öldürüp kaza demiş olabilir ölüler konuşamaz ya ondan ...elinde tüfek filan hayırdır.6 1 Yayından Kaldır