Yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalıp, hayatını kaybetti
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Yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalıp, hayatını kaybetti

29.01.2021 11:16 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:19
Yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalıp, hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde inşaat ustası Fehim Özel(45), tadilat yaptığı iş yerinde yıkılan duvarın altında kalarak, hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde inşaat ustası Fehim Özel(45), tadilat yaptığı iş yerinde yıkılan duvarın altında kalarak, hayatını kaybetti. 

Olay, Saray ilçesi Ayazpaşa Mahallesi Vize Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İnşaat malzemeleri satılan iş yerinde tadilat yapan Fehim Özer, yıkmaya çalıştığı duvarın altında kaldı. Özer'in yardımına çevredekiler koşarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Duvarın altından çıkarılan Özer, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Polis, soruşturma başlattı.

 


Yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalıp, hayatını kaybetti
Yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalıp, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol AKSOY

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