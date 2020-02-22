Yeşim Salkım: Kendilerini şarkıcı zannediyorlar
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Yeşim Salkım: Kendilerini şarkıcı zannediyorlar

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, önceki akşam Mask Beach'te sahne aldı. Şu sıralar yeni çıkardığı "Katil Uşak" şarkısıyla gündemde olan Yeşim Salkım çarpıcı açıklamalarda bulundu

22.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:41
Yeşim Salkım: Kendilerini şarkıcı zannediyorlar

, "Ben konuşmaya devam edeceğim, kimse kusura bakmasın. Keremcan Durmaz gibi DJ'lik yapmaya çalışanlar, 12 vantilatör ve 6 dansçıyı sağına soluna alınca kendilerini şarkıcı zannediyorlar." diyerek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Yeşim'den 'tık' itirafı!

Yeni şarkısı "Katil Uşak" hakkında da konuşan Salkım, "Şarkımı tıklayın yoksa gebertirim. Ben de tıklanma satın alacağım. 3 milyon görüntülenme olursa bilin ki satın almışımdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

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