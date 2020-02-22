Yeşim Salkım: Kendilerini şarkıcı zannediyorlar

22.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:41

Yeşim Salkım, "Ben konuşmaya devam edeceğim, kimse kusura bakmasın. Keremcan Durmaz gibi DJ'lik yapmaya çalışanlar, 12 vantilatör ve 6 dansçıyı sağına soluna alınca kendilerini şarkıcı zannediyorlar." diyerek yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Yeşim'den 'tık' itirafı!

Yeni şarkısı "Katil Uşak" hakkında da konuşan Salkım, "Şarkımı tıklayın yoksa gebertirim. Ben de tıklanma satın alacağım. 3 milyon görüntülenme olursa bilin ki satın almışımdır" ifadelerini kullandı.



