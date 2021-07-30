Yeşim Erbil kimdir? Yeşim Erbil kaç yaşında, nereli? Yeşim Erbil biyografi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeşim Erbil kimdir? Yeşim Erbil kaç yaşında, nereli? Yeşim Erbil biyografi!

Yeşim Erbil kimdir? Yeşim Erbil kaç yaşında, nereli? Yeşim Erbil biyografi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Mehmet Ali Erbil'in kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'in kim olduğu merak konusu oldu. Dünyanın en ünlü bilimsel dergilerinden biri olan Surgery Innovation'da, Prof. Dr. Yeşim Erbil'in yaptığı çalışma yayınlandı. Endokrin cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil'in ortaya koyduğu ve literatüre giren teknik ile tiroid kanserlerinde nükleer tıbbın kullanılmasına olan ihtiyaç ve ameliyat sonrası ses kısıklığı gibi komplikasyonlar ortadan kalkıyor. Peki, Yeşim Erbil kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yeşim Erbil görevini icra etmekte olan bir doktor. Babası rahmetli Sadettin Erbil, abisi de Mehmet Ali Erbil olan Prof. Dr. Yeşim, 1963 yılında İstanbul'da doğdu. Peki, Yeşim Erbil kimdir? Yeşim Erbil kaç yaşında, nereli? Yeşim Erbil mesleği nedir? Yeşim Erbil hayatı ve biyografi nedir? İşte detaylar haberimizde…

YEŞİM ERBİL KİMDİR?

Yeşim Erbil görevini icra etmekte olan bir doktor. Babası rahmetli Sadettin Erbil, abisi de Mehmet Ali Erbil olan Prof. Dr. Yeşim, 1963 yılında İstanbul'da doğdu.

Eğitim Durumu;

• 1977 – 1980 Şişli Terakki Lisesi

• 1981 – 1987 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

• 1987 – 1992 İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Uzmanlık eğitimi

İş Deneyimi;

• 1992 – 1999: Genel Cerrahi Uzmanı – İstanbul Tıp Fakültesi

• 1999 – 2005: Genel Cerrahi Doçenti – İstanbul Tıp Fakültesi

• 2005 – 2016: Genel Cerrahi Profesörü – İstanbul Tıp Fakültesi

• 2016 – Özel muayenehane

Ek Görevler;

• 2012 – 2016 Türk Cerrahi Derneği Başkanlığı

• 2014 – 2016 Tıpta Uzmanlık Kurulu Genel Cerrahi Müfredat Komisyonu Başkanlığı

Akademik Yayınlar ve Faaliyetler;

• Prof. Dr. Yeşim Erbil'in 700'ün üzerinde bilimsel çalışması mevcuttur. Bunların 6'si kitap editörlüğü, 45'i üzerinde kitap bölümü yazarlığı ve 130'u uluslararası bilimsel makaledir.

• 130 uluslararası makale 4800 kez referans olarak kullanılmıştır.

• Endokrin Cerrahisi ile ilgili 55 adet DVD eğitim projesi,

• 2000-2015 yılları arasında, 26 adet internet üzerinden canlı ameliyat yayınının (web cast) gerçekleştirilmesi

• 2007 yılında "Gamma probe ile eksizyon yönteminin" dünyada ilk kez "ikincil girişim boyun bölgesi cerrahisinde" uygulanmasın gerçekleştirilmesi.

• 1997 yılında, tiroid kanseri metastazlarının tanısında "Tg-wash out" yönteminin ülkemizde ilk kez kullanılması ve yaygınlaştırılması.

• Bahsi geçen çalışmalar nedeni ile 2012 yılında İstanbul "Tabip Odası Bilim Ödülü" nün verilmesi.

• "Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurslarının" 13 yıldır düzenlenmesi.

Mesleki İlgi Alanları;

20 yıldır Endokrin Cerrahisi ile ilgili çalışmaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Oğulcan Engin Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Burak Elmas Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yeşim Erbil kimdir? Yeşim Erbil kaç yaşında, nereli? Yeşim Erbil biyografi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 20:30:27. #1.14#

title