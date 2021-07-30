Yeşim Erbil kimdir? Yeşim Erbil kaç yaşında, nereli? Yeşim Erbil biyografi!

Mehmet Ali Erbil'in kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'in kim olduğu merak konusu oldu. Dünyanın en ünlü bilimsel dergilerinden biri olan Surgery Innovation'da, Prof. Dr. Yeşim Erbil'in yaptığı çalışma yayınlandı. Endokrin cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil'in ortaya koyduğu ve literatüre giren teknik ile tiroid kanserlerinde nükleer tıbbın kullanılmasına olan ihtiyaç ve ameliyat sonrası ses kısıklığı gibi komplikasyonlar ortadan kalkıyor. Peki, Yeşim Erbil kimdir, kaç yaşında, nereli?