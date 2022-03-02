Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mart Ayı toplantılarına başladı

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, açılış ve yoklamanın ardından 02 Şubat 2022 Tarihli Meclis Toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Yeşilyurt'un Çilesiz, İnönü, Koyunoğlu, Şeyhbayram, Yakınca ve Gündüzbey Mahalleleri ile Yakınca Millet Bahçesine yapılması planlanan bisiklet ve yürüyüş yolları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası arasında imzalanan protokol çerçevesinde hibe desteği sağlanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmesi için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a yetki verilmesine yönelik gündem maddesini onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt'un muhtelif bölgelerinde 2022 yılı içerisinde gerçekleşecek yol yapım, bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bitüm alımı için İller Bankası'ndan teminat mektubu alınmasına ilişkin Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a yetki verilmesini içeren teklifi de onayladı.

Toplantıda, 2022 yılı içerisinde Yeşilyurt'ta yaşlılar, engelliler, gençler, kadınlar ve çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sağlık ve sportif etkinlikler düzenleyecek olan Yeşilyurt Kent Konseyine 300 Bin TL. ödenek aktarılma talebi kabul edilirken, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2019 yılında Konya'da kurulan Tarım Şehirleri Birliğinde Yeşilyurt Belediyesini asil üye olarak Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Mehmet Özen ve Mehmet Nakir'in, yedek üye olarak ta Süleyman Bayramın temsil etmelerine karar verildi.

Yeşilyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 'Set Altı Otopark İstinat Duvar' uygulamasına yönelik teklifini görüşüp onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki iki maddenin ertelenmesine, yedi maddenin de İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra Mart Ayı 1.Oturum Toplantısını tamamladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mart Ayı 2.Oturum Toplantısını 04 Mart 2022 Cuma günü saat 10:00'dagerçekleştirecek.

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