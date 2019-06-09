Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, baba olmak istiyor
Türk Sineması'nın kötü adamı olarak tanınan oyuncusu Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük Burcu Sezginoğlu ile evleniyor. Alço evlendikten sonra bir an önce baba olmak istiyor.
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu ve evlenme teklif ettiği sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlilik hazırlığına girdi. Usta oyuncunun evlendikten sonra baba olmak istediği iddia edildi.
HİÇ ÇOCUĞU YOK
68 yaşındaki oyuncu Nuri Alço ilk eşinden 1988'de boşandığından beri bir daha evlenmedi. Yeşilçam'ın efsane isminin hiç çocuğu yok.
"EVLİLİK BENİ DÜŞÜNDÜRÜYOR" DEMİŞTİ
Konuyla ilgili açıklama yapan Nuri Alço, "Şu an için aramızda problem yok ama yıllar sonra çıkabilir. Bu sebeple evlilik beni düşündürüyor." demişti.
YORUMLAR (2)
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İlk olarak mavi hap istediCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Baba geç kaldın biraz. . Hadi oldu Sen yoksun ? Maddi manevi herşey verebilirsin . . Ama sen hiç bir zaman yanında olmıyacaksın . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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