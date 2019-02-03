Yeşilçam'ın Usta İsmi, Yoğun Bakımı Kaldırıldı

Felaket Tellalı olarak adlandırılan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yeşilçam'ın usta ismi Aytaç Arman'ın yoğun bakımda olduğunu ve durumunun ağır olduğunu duyurdu.

"HERKESTEN SAKLIYORDU"

Kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın ünlü ismi Aytaç Arman'ın (69), yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Haberi bütün ünlülerin haberlerini veren Onur Akay verdi. Ses sanatçısı Onur Akay, kendi internet sitesinde yer alan yazısında, "Üzücü haberler hep üst üste geliyor. Bugün sabah Tahir Sarıkaya'nın ekibinden muhabir Aşkın Şeker'le, Yalçın Menteş'i ziyaret etmek için tedavi gördüğü hastaneye giderken, üzücü bir haber daha aldım. Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Aytaç Arman da yoğun bakıma kaldırıldı. Değerli oyuncumuz kanser tedavisi görüyordu ve hayranlarını üzmemek adına herkesten saklıyordu." ifadelerini kullandı.