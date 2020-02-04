Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
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Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi

Türk sinemasının efsane jönlerinden Ahmet Mekin'in 63 yıllık eşi Kumral Şükran Kurteli, 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Şükran Kurteli'nin bugünkü cenazesinde eşi Ahmet Mekin, ayakta durmakta zorlandı.

04.02.2020 21:59 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:11
Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi

Türk sinemasının emektar oyuncularından, 'Altın Portakal' ödüllü 'in (88) eşi Kumral Şükran Kurteli (82), kanser tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Şükran Kurteli, Balıkesir'in ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

CENAZEDE YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI

Kumral Şükran Kurteli'nin cenazesi Antalya'dan uçakla Balıkesir'in Erdek ilçesine getirildi. Cenazeye eşi Ahmet Mekin, kızları Zeynep Güven ile Kezban Berna Şimşek, torunu Mekin Sezer Şimşek, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, STK temsilcileri ile çok sayıda seveni katıldı.

Kumral Şükran Kurteli, kılınan cenaze namazının ardından Erdek Ocaklar Mezarlığı'na defnedildi.

AHMET MEKİN AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Ahmet Mekin, cenaze namazı boyunca ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından eşinin tabutunu omuzlayan Mekin, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kızının otomobiline binerek cenaze aracını takip eden Ahmet Mekin, aracın içerisinde de uzun süre gözyaşı döktü.


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: Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
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