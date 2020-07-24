Yeşilboğaz: "Önemliyiz, çünkü bağımsızız" Mersin Barosu'nda staja başlayacak olan 19 stajyer avukat, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret etti.

Mersin Barosu'nda staja başlayacak olan 19 stajyer avukat, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret etti.

Stajyer avukatlara meslek etik kuralları ve staj eğitim sistemimiz hakkında bilgiler veren Yeşilboğaz, Avukatlık Kanunu'na göre avukatlık mesleğinin hem kamu hizmeti hem de serbest meslek olduğunu söyledi. Yeşilboğaz, "Biz hem tabanın sesiyiz hem de kamu işi yapıyoruz. Kamu işi yapan da kamunun yanındadır. Biz avukatlar, yargının üç sacayağının en önemli parçalarından birisiyiz. Çünkü biz bağımsızız. Hak arama özgürlüğünün en önemli kilometre taşlarından birisiniz. Bu yüzden hukukun, demokrasinin, cumhuriyetin gelişmesi ve korunması sizlerin omzunda. Hak mesleğini icra ederek, hak mücadelesi vereceksiniz. Temel göreviniz bu. Hak kavramını içselleştirip, her olayı hak kavramıyla ilişkilendirmek zorundasınız. Hukukçu gibi giyinin, hukukçu gibi konuşun, hukukçu gibi davranın. Davranışlarınızla topluma rol, model olmak zorundasınız. Avukatlık mesleği güven mesleğidir. Kamuya bu güveni vermek zorundasınız. Müvekkillerinize karşı sadakat sorumluluğunuz var. Mesleğinizde hiçbir zaman taraf olmayın. Yoksa hem kendinize hem de bu mesleğe zarar verirsiniz" dedi.

Pandemi döneminde teknolojik altyapıyı güçlendirerek staj eğitim derslerini ve seminerleri online gerçekleştirdiklerini kaydeden Yeşilboğaz, "Böylece meslektaşlarımız mesleki eğitimden geri kalmadı. Bizi mutlu eden bu. Okullarda size müvekkillerinizin haklarını nasıl koruyacağınız öğretildi. Biz ise size staj eğitiminde kendinizi nasıl koruyacağınızı öğreteceğiz. Meslekte kalıcı ve başarılı olabilmek için öncelikle kendinizi koruyabilmelisiniz. Bunun için de Avukatlık Kanunu'nu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Kendinizi çok yönlü geliştirin. Duruşmalarda ve staj eğitimlerimizde yanınızda mutlaka konuyla ilgili kanun da bulundurun. Başarılı bir staj dönemi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Stajyer avukatlar ise Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'a yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA