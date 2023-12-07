Yunusemre Belediyesi, Kusursuz çiftinin çatı sorununu çözdü

Yunusemre Belediyesi, Süngüllü Mahallesinde şiddetli rüzgar nedeniyle evlerinin çatısı zarar gören Kusursuz ailesinin mağduriyetini giderdi. Çatıyı yenileyen Yunusemre Belediyesi ekipleri, yaşlı çiftin kışı daha rahat geçirmesine imkan sağladı.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Süngüllü Mahallesinde şiddetli rüzgar nedeniyle evlerinin çatısı uçan Kusursuz çiftini yalnız bırakmadı. Ekipler, Nazire (78)-Mevlüt (86) Kusursuz çiftinin yaşadığı evin çatısını yeniledi. Soğuk kış gününde kendilerini yalnız bırakmayan Yunusemre Belediyesi ile Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür eden Kusursuz çifti, artık kış aylarını daha rahat geçirebileceklerini belirtti. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise şunları söyledi: "Mevlüt Amcamız ile Nazire Teyzemizin yaşadığı evin çatısı şiddetli rüzgarlar sonucu uçmuştu. Yaşlı çiftimiz de bu durumdan dolayı mağduriyet yaşıyordu. Ekiplerimizi hızla mahallemize yönlendirerek onların soğuk kış günlerinde zor durumda kalmaması için elimizden geleni yaptık. Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirmeye bundan sonra da devam edeceğiz. Kusursuz çiftimize hayırlı ömürler diliyorum." - MANİSA