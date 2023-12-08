Yunusemre Belediyesi Kış Aylarında Ağaç Budaması Yapıyor

Yunusemre Belediyesi, kış aylarının gelmesi ile birlikte ilçenin farklı noktalarında ağaç budaması yapıyor. Ekipler, budanan ağaçlardan elde edilen odunları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Yunusemre Belediyesi, kış aylarının gelmesi ile birlikte ilçenin farklı noktalarında ağaç budaması yapıyor. Ekipler, budanan ağaçlardan elde edilen odunları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Mevsimsel budama çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesinde budama çalışması gerçekleştiriyor. Budanan ağaçlardan çıkan odunlar ise ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ulaştırılıyor. Trafik ve vatandaşlar için tehlike oluşturan ağaçlarda gerçekleştirilen budama çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "İlçemizin çeşitli noktalarında trafik ve vatandaşlarımız için tehlike oluşturan ağaçlarda park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz budama çalışması gerçekleştiriyor. Budama çalışmalarından elde edilen odunlar da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kış aylarını sıcak bir yuvada geçirmesine imkan sağlıyor. İlçemizde ihtiyaç olan noktalarda gerçekleştirdiğimiz budama çalışmalarımız devam edecek." dedi. - MANİSA