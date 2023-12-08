Üye Girişi
Haberler

Yunusemre Belediyesi Kış Aylarında Ağaç Budaması Yapıyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Yunusemre Belediyesi, kış aylarının gelmesi ile birlikte ilçenin farklı noktalarında ağaç budaması yapıyor. Ekipler, budanan ağaçlardan elde edilen odunları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Yunusemre Belediyesi, kış aylarının gelmesi ile birlikte ilçenin farklı noktalarında ağaç budaması yapıyor. Ekipler, budanan ağaçlardan elde edilen odunları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Mevsimsel budama çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Küçük Sanayi Sitesinde budama çalışması gerçekleştiriyor. Budanan ağaçlardan çıkan odunlar ise ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ulaştırılıyor. Trafik ve vatandaşlar için tehlike oluşturan ağaçlarda gerçekleştirilen budama çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "İlçemizin çeşitli noktalarında trafik ve vatandaşlarımız için tehlike oluşturan ağaçlarda park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz budama çalışması gerçekleştiriyor. Budama çalışmalarından elde edilen odunlar da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kış aylarını sıcak bir yuvada geçirmesine imkan sağlıyor. İlçemizde ihtiyaç olan noktalarda gerçekleştirdiğimiz budama çalışmalarımız devam edecek." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çevre Belediye Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ramsay Hunt sendromu nedir? Ramsay Hunt sendromu ölümcül mü? GTA 6 çıktı mı? GTA 6 ne zaman çıkacak? Çalışan emekliye 5000TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000TL ikramiye hangi tarihte ödenecek? Gelin Evi CANLI YAYIN! 8 Aralık Gelin Evi yeni bölüm CANLI İZLE! İlyas Yalçıntaş hasta mı, sağlık durumu nasıl? Ramsay Hunt sendromu nedir? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 8 Aralık Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE! Hafta sonu yağmur var mı? 9-10 ARALIK HAVA DURUMU! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul vapur seferleri iptal mi? 8 Aralık hangi İstanbul vapur seferleri iptal edildi? DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title