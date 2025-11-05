Uçuruma Düşen Ağaç Kesici Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

(MALATYA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ağaç kesimi sırasında uçuruma düşen 49 yaşındaki Yaşar Sarıbaş, Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayapınar Küme Evleri bölgesinde ağaç kesen Yaşar Sarıbaş, dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi koşullarında yürütülen kurtarma çalışmasının ardından Sarıbaş'a ilk müdahale, bulunduğu yerden çıkarılmasının ardından yapıldı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'na ait helikopter ambulans, güçlükle iniş yaptığı bölgeden yaralıyı alarak hastaneye ulaştırdı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sarıbaş'a geçmiş olsun dileklerini iletti.