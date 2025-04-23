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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden 23 Nisan'a Özel Etkinlik

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sahilde çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak renkli bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe katılan çocuklar, balon, uçurtma ve kalemlerle bayram coşkusunu yaşadı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden 23 Nisan'da Çocuklara Renkli Sürpriz

TEKİRDAĞ - İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şube müdürlükleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tekirdağ sahilinde stant kurarak çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı etkinlikte, çocuklara balon, uçurtma ve kalem hediye edildi.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, çocuklar hediyelerle bayram coşkusunu doyasıya yaşarken, aileler de etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Etkinliğe Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da katılarak, çocuklarla yakından ilgilendi. Müdür Turanlı, etkinlik alanında çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAN CAN ARICILAR - Yerel
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