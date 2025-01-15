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Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri Düzenlendi

Tekirdağ'da Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri Düzenlendi
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkorehber Timleri, Süleymanpaşa, Malkara ve Çorlu ilçelerinde toplam 6 etkinlikte bin 61 vatandaşa uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkorehber Timleri Süleymanpaşa, Malkara ve Çorlu ilçelerinde toplam 6 etkinlikte bin 61 vatandaşa uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkorehber Timleri, 06-10 Ocak 2025 tarihleri arasında Merkez, Süleymanpaşa, Malkara ve Çorlu ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

"Narko Nokta" ve "Metfotoblok" faaliyetleri kapsamında vatandaşlara ve tekstil işçilerine, uyuşturucu maddelerin zararları ve bağımlılık konuları anlatıldı. Ayrıca, "En İyi Narkotik Polisi; Anne" etkinlikleriyle annelere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Toplamda 6 etkinlikte bin 61 vatandaşa UYUMA ve NARVAS projeleri tanıtılarak uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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