Takla atıp tarım arazisine devrilen aracın sürücüsü yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde takla atarak tarım arazisine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü, yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Mahmut köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emine K., idaresindeki 03 SG 873 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç takla attıktan sonra yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Emine K.'yi ambulans ile Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından hurdaya dönen araç ise kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu devrildiği yerden kaldırılarak çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.