Suruç'ta 6 Yaşındaki Çocuk Yorgun Mermiyle Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde parkta bisiklet sürdüğü esnada kafasına isabet eden yorgun mermi ile hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuğun okuldaki masasına fotoğrafı ve kırmızı güller bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Barış Mahallesi'nde pazar günü mahalle parkında bisiklet süren 6 yaşındaki Sami Yusuf Kaya, yere düşerek kanlar içerisinde kaldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların müdahale ettiği çocuğun kafasına yorgun mermi isabet ettiği belirlenmişti. Durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki bir hastaneye sevk edilen Sami Yusuf Kaya, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Okuldaki masasına fotoğrafı ve kırmızı gül bırakıldı

Küçük çocuğun parkta oynarken bir magandanın kurşunuyla ölmesi ailesi kadar henüz 1. sınıfa gittiği Borsa İstanbul İlköğretim Okulu'nda da büyük üzüntüye sebep oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir ile okul yönetimi, öğretmenleri ve sınıf arkadaşları, Yusuf'un her gün oturduğu masasını siyah örtü ile örterek, fotoğrafını koyup kırmızı güller bıraktı. - ŞANLIURFA