Sosyal Medyada Gaziye Hakaret Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Sosyal Medyada Gaziye Hakaret Eden Şüpheli Gözaltına Alındı
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İstanbul'da bir gaziye sosyal medyadan aşağılayıcı yorumda bulunduğu tespit edilen şüpheli, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul'da sosyal medyadan bir gaziye yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Sosyal medyada, bir gaziye yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunduğu tespit edilen şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli, emniyet ekipleri tarafından Ümraniye'de gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "15 Temmuz 2025 tarihinde X isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşımda bulunan gazi vatandaşımıza yönelik aşağılayıcı mahiyette yorumda bulunan bir şüpheli tespit edilmiştir. Şüpheli hakkında yapılan araştırmada, şahsın İstanbul/Ümraniye ilçesinde ikamet ettiği anlaşılmıştır. Anadolu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli şahıs hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik' suçu bakımından soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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