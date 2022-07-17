Aydın'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Haberler

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Aydın'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın şiddeti ile kısa sürede büyürken, ekipler alevlerin tarım arazilerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın şiddeti ile kısa sürede büyürken, ekipler alevlerin tarım arazilerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın, Nazilli ilçesi kırsal Kırcaklı Mahallesi Karıncalıdağ Tekçöğür mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kızılçam ormanı içerisinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın da şiddeti ile kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışma gerçekleştirirken, alevlerin de tarım arazilerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yangına karadan ve havadan müdahale gerçekleştirilirken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Çıkan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile müdahale ediliyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nazilli Aydın 3. Sayfa Yerel Haberler

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